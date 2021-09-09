الجمعة 10 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

وفاه محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق

محمود العربي
محمود العربي
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توفي منذ قليل، رجل الأعمال محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، و رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، عن عمر ناهز 98 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولد الحاج محمود العربي، عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية “أبو رقبة” بمركز “أشمون” في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة.
وتمتلك المجموعة قرابة 12 شركة، ومجمعين صناعيين في كل من مدينتي بنها وقويسنا، يشملان 18 مصنعاً عاملاً على مساحة أكثر من 386 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أنها تعد وكيلاً تجارياً لاستيراد العديد من الشركات العالمية.

محافظة المنوفية رجل الأعمال محمود العربي اتحاد الغرف التجارية مركز اشمون الشركات العالمية

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