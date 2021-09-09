خبير: استنشاق البخور يضر بصحة الجهاز التنفسي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:47 م

يستخدم الكثير من الاشخاص البخور لأسباب جمالية، والعلاج بالروائح وكمزيل رائحة بسيط أو طارد للحشرات فهو يبعث رائحة عطرية.

وفي ذلك يقول الدكتور أحمد الأنصاري استاذ بجامعة الملك عبد العزيز، بأن استنشاق البخور قد يضر بصحة الجهاز التنفسي للإنسان إلا أن التعرض لرائحة البخور مع تحاشي الاستنشاق المباشر، وبقدر معقول لا ضرر فيه.

وأضاف "الأنصاري" خلال برنامج "صباح السعودية" أن البخور لا يختلف كثيرا عن التدخين والشيشة فيما يتعلق بالآثار السلبية على الرئة.

وأوضح "الأنصاري" أن "كل المواد سامة، لكن الجرعة هي ما تصنع الفرق" لذلك فإن استخدام البخور لما يقرب من "10 دقائق" ، يمكن أن يضر الرئة بشكل بالغ.