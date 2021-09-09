الزمالك يهنئ أبورجيلة بعيد ميلاده الـ80

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 05:03 م

هنأ نادي الزمالك، محمود أبو رجيلة، نجم الفريق الأسبق، بعيد ميلاده الـثمانين، حيث إنه من مواليد 9 سبتمبر عام 1941.

وكتب النادي الأبيض عبر حسابه بفيس بوك اليوم الخميس، عيد ميلاد سعيد لأسطورة نادي الزمالك الكابتن محمود أبو رجيلة.

وانضم أبو رجيلة لقطاع الناشئين في الزمالك وكان يبلغ من العمر 17 سنة، ثم بدأت مسيرته مع النادي الأبيض 1957، وشارك في أول لقاء رسمي له مع الفريق الأول بالزمالك أمام فريق الترسانة وفاز الأبيض حينها بخمسة أهداف مقابل هدف.

وحصل أبو رجيلة على 5 بطولات مع نادي الزمالك، بواقع 3 بطولات دوري، وبطولتي كأس مصر، واعتزال كرة القدم عام 1967، واتجه بعدها للعمل في مجال التدريب.

وقاد أبو رجيلة الزمالك كمدرب للفوز بأول بطولة إفريقية عام 1984، كما فاز مع الأبيض بالدوري مرة واحدة موسم 1984، وفاز ببطولتي كأس مصر عام 1977 – 1999.

كما قاد محمود أبو رجيلة العديد من الفرق بعد الزمالك، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الاتحاد السوري ونادي سترة البحريني ومنتخب اليمن، ونادي الشباب والنصر السعوديين، وحصل على أول بطولة دوري سعودي مع نادى النصر، بالإضافة إلى بطولتي كأس الاتحاد السعودي، وكأس الملك.

ودرب في مصر أندية الألومنيوم والمصري البورسعيدي والمنصورة.