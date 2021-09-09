رفض دعوى أحمد عز لنقل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:46 م

قررت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، اليوم الخميس، رفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتى يطالب فيها بتحويل طفليه التوأم من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة فى قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد حكمت في وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة وتراكمت المصروفات حتى وصلت لمبلغ 41 ألفا و700 جنيه استرليني.

واستندت دعوى الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى مجمل أعمال المدعي عليه الأخيرة، وحجم ثروته، وقررت المحكمة دفع قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، بسبب المدارس الملتحق بها طفلاه وهي مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية وبهدف التيسير على الأبناء وحماية لمستقبلهما استعملت المحكمة الرأفة والتيسير لصالح الطفلين.





