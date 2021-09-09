بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل "سمكرية البنى أدمين" بمدينة نصر

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:46 م

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، إخلاء سبيل فتاة لاتهامه بمزاولة مركز علاج طبيعي بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها، 10 آلاف جنيه مصري، حيث ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على "سمكرية البنى أدمين و أجدع بنت فى مصر" لإدارته مركز علاج طبيعي بدون ترخيص بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى "سمكرية البنى أدمين ، أجدع بنت فى مصر".

وبالفحص تبين أن السيدة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى - على غير الحقيقة - ، وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى ، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز المشار إليه وتم ضبط (4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم فى عمليات المساج – والأدوات المستخدمة فى عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء -– دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - هاتف محمول) بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامى المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.