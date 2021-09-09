رحيل كاهن كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بوادي النطرون

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 01:08 م

رحل صباح اليوم الخميس، القمص يحنس كاما زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية، وادى النطرون وكنيسة الشهيد مارجرجس بسوسنة الوادي، في وادى النطرون التابعتين لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، عن عمر قارب ٥٧ سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٢٥ سنة.

ومن المقرر أن يصلي الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية صلوات تجنيزه في الثانية من بعد ظهر اليوم بكنيسته بالهوكارية.

ولد الراحل باسم نعيم زكي جرجس يوم ١٠ أكتوبر ١٩٦٤ بقرية الجرايسة، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة وحصل على دبلوم التجـارة عام ١٩٨٥ ثم بكالوريوس العلوم اللاهوتية من كلية القديس البابا أثناسيوس الرسولي بدمنهور. سيم كاهنًا في ٢٥ فبراير ١٩٩٦ ونال رتبة القمصية في ١٦ أغسطس ٢٠١٥.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بخالص العزاء للأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ولمجمع كهنة الإيبارشية، كما التمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.