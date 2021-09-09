فلسطين تسجل 11 وفاة و2483 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:21 م

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، إنه جرى تسجيل 11 حالة وفاة، و2483 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، و4 في نابلس، وحالة في قلقيلية.

وذكرت الكيلة أنه تم تسجيل 1820 حالة تعافٍ لتبلغ نسبة التعافي من فيروس كورونا 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الوزيرة إن هناك 70 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 170 مريضًا، بينهم 8 على أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة مليونا و185 ألفا و157 شخصا، بينهم 488 ألفا و649 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح.