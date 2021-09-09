سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:45 ص

روى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس خسارة الأهلي من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بخماسية نظيفة قائلا «كابوس وكنا ممكن نخسر أكتر من كده».

وقال خلال لقائه في حلقة خاصة، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتعلم من أخطاء ولا نقدم مبررات، واجهنا صن داونز 10 مباريات ولم نخسر إلا في مباراة واحدة نعتبرها عارا لكن تعلمنا منها»، مضيفا «على المستوى الأفريقي مش بنقبل الهواء على الأندية المصرية، وأحيانا خسارة الأندية المصرية في أفريقيا تكون دافعا لنا».

وشدد سيد عبد الحفيظ على احترام الاختصاصات داخل النادي الأهلي قائلا «عملت مع العديد من المدربين، هناك جزء متعلق باختصاصات المدرب، وأخرى متعلقة بالنادي، من بينها الأمور الانضباطية»، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية وتشكيل الفريق، كونها مسؤولية المدرب فقط.

وأشاد عبد الحفيظ ببيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائلا «حصل لى بطولتين أفريقيتين متتاليتين وأعتقد أنه أمر لم يكرر من قبل».

https://www.youtube.com/watch?v=tJvjdHNb5wg

سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل بأفريقيا بلا خلاف.. حب ناديك بدون مظلومية

وعلق عبد الحفيظ، على تصريحه بشأن حذف رقم الحكم جهاد جريشة قائلا «ببقى قاصد كل كلمة بقولها».

وقال: «لا أحد يستطيع الاختلاف في أفريقيا حول أن الأهلي الأفضل في القارة»، مضيفا «حب ناديك بس بلاش مظلومية، الزمالك لم يحصل على المركز الثاني في أي منافسة معنا في دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا».

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي أخطأ حينما وجه تركيزه بنسبة أكبر تجاه البطولة الأفريقية على حساب بطولة الدوري الممتاز، مشددا على أن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى.

وانتقد أداء الحكم طارق مجدي خلال 4 مباريات الأهلي «كان مسئولا عن الفار، ولم يحتسب هدفا في إحدى المباريات، لا أشكك في التحكيم، الحكام المصريون الأفضل أفريقيا»، مضيفا «شاهدت إحدى المباريات الأفريقية التي أدارها جهاد جريشة بمنتهى الكفاءة، لكن لا أستطيع محو مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر من ذاكرتي، بعد قرار جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لحسين الشحات، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لشريف أمام بيراميدز أيضا، وفي المقابل جريشة أكد قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز بإلغاء هدف صحيح ضد الأبيض».

واستنكر عبد الحفيظ هجوم البعض على الأهلي قائلا «أحيانا يقولون جهمور الأهلي سمعا وطاعة، ثم ينتقدون مجلس الإدارة بتبعيته للجمهور، وهما أمران متناقضان».

وشدد عبد الحفيظ على الالتزام بمبادئ الأهلي قائلا « لو نجم النجوم بصق على جمهوره أو رفع الحذاء، عمره ما هيدخل النادي، المبادئ واحدة». مشيرا إلى أن كوليبالي طلب العودة لكن الأهلي رفض.

وحول سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن إمكانية عودة عبد الله السعيد ورمضان صحبي وإكرامي قال «أتحدث بصفة عامة، اللي يتشرط على النادي ميلزمنيش».

https://www.youtube.com/watch?v=dQmxACiIVAk