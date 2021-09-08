‏بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة.. بطولة «بلاكبول للاسكواش» تنطلق غدا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:28 م

‏‏تنطلق غدا الخميس بطولة منطقة القاهرة للاسكواش والمقام على ملاعب نادي بلاكبول بالتجمع الخامس بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش.

وتعد هذه البطولة التي تشهد منافسة شرسة تجمع ما بين عدد من اللاعبين الناشئين والناشئات وأيضا الرواد يمثلون اكثر من 15 ناديا على رأسهم الأهلي وسبورتنج والسموحة و الزهور وعدد من الأندية المصرية.

‏ومن جانبه أكد‏ زياد الشاذلي رئيس منطقة القاهرة للاسكواش أن المنطقة قد رصدت عدد من الجوائز القيمة من أجل الفائزين في هذه البطولة التي سوف تشهد منافسة كبيرة ومن المنتظر أن يتم تكريم هؤلاء من قبل الاتحاد المصري المصري والمنطقة ‏كما أكد الشاذلي أنا هذه البطولات تعد بمثابه إعداد قوي لتجهيز عدد من البطلات والأبطال المحافل الرياضية الكبرى التي تزيد من شهرة اللعبة في المحافل الدوليه