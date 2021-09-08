المالية: نسعى لتحسين ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال العالمي لنصبح أكثر جذبا للاستثمار

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:11 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تسعى من خلال ميكنة إجراءات المنظومة الجمركية، لتحسين ترتيبها في مؤشر أداء الأعمال على مستوى العالم لنصبح أكثر جذباً للاستثمار.

وأضاف معيط، أن البيروقراطية وعدم الشفافية لها تكلفة، وبندفع الثمن غالي في كل النظم، في الجمارك والضرائب وغيره، المستثمر عايز نظام واضح وشفاف ومنضبط".

وتابع: "المستثمر بيبص على كل المؤشرات قبل ما يروح يستثمر في أي بلد، ومحتاجين نطور كل الكلام ده، ولو الأمور منضبطة وشفافة ومميكنة ده أرخص حتى لو كانت بسعر ضريبة أعلى، ما كان يحدث في السابق هو أغلى حتى لو كان بضريبة أرخص".