أدعية وردت عن النبي للشفاء من المرض

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:01 م

يصاب الكثير من الناس بعدة ابتلاءات من بينها المرض والذي يرفع الله به درجات المبتلي ويكفر الله بها الخطايا والذنوب فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من وَصب، ولا نصب ، ولا سقَم ، ولا حزن حتى الهمّ يهمه ، إلا كفر الله به من سيئاته " ويلجأ العبد إلى الله تعالى في كل أحواله، خاصة اذا اصابه مرض بالدعاء بالشفاء العاجل والصبر على المرض فقد ابتلى نبي الله أيوب عليه السلام بأصعب أنواع المرض فصبر واحتسب.

أدعية للمريض:

1-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرجل شكا إليه ألم في بدنه: " ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا وقل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات "

2-"قراءة سورة الفاتحة، وآية الكرسي الواردة في سورة البقرة، وصورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات".

3-" اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شئ قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

4-"الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين".

5-"اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافِنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين".