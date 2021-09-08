المشاط: منتدى مصر للتعاون الدولي يهدف لتحفيز العمل المشترك والتأقلم مع التغيرات المناخية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:00 ص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم لم يدرك مع جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذا الوباء وبعد مرور عدة أشهر على بدء الجائحة ظهرت تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية وألقت بظلالها على مساعي وجهود الدولة المصرية على التنمية، مشيرة إلى أن الجائحة أظهرت أنه لا تستطيع دولة مهما كانت إمكانياتها أن تحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها وهو ما يعزز أهمية التعاون وتعدد الأطراف كأدوات رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال رحلتنا نحو التنمية.

وأضافت "المشاط" في كلمتها بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الأربعاء، أنه مع بقاء أقل من عقد على عام 2030 حيث يسعى المجتمع الدولى لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بات لزاما أن نقيم ما تم تحقيقه من أهداف منذ عام 2015 وأن يبذل أطراف ذات الصلة جهود استثنائية للخروج من أزمة كورونا أكثر قوة ومجابهة التغيرات المناخية فى سبيل الوصول للتعافى الأخضر والمستدام .

وتابعت أن انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانتمائى فى نسخته الأولى يجمع كافة الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية، الحكومات، المجتمع المدنى من أجل وضع المعايير وسبل التأقلم مع التغيرات ومواجهتها بخطط مرنة قادرة على امتصاص الصدمات، والتغلب على الجائحة والمضى قدما نحو التنمية والتعافى الأكبر من الجائحة .

وأردفت، وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الانتمائى يهدف بدوره تحفيز العمل المشترك وتنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولى واستغلال المناقشات الثرية للبحث عن حلول مبتكرة تتناسب مع ما يواجهها العالم من تحديات وإطلاق مبادرات نوعية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف، تبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق التعاون المشترك والتنمية المستدامة .

يذكر أن اليوم يشهد انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.