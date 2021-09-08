عبد الرحمن عادل يبدأ تصوير دوره في فيلم من أجل زيكو

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:33 ص

بدأ الفنان الشاب عبد الرحمن عادل، تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد "من أجل زيكو"، حيث بدأ تصوير العمل منذ ما يقرب من أسبوعين، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

ويلعب عبد الرحمن عادل، في الفيلم، دور مساعد لكريم محمود عبد العزيز الذي يعمل على عربة نقل موتى، وكانت قد بدأت الفنانة منة شلبي وأسرة عمل الفيلم، تصوير مشاهدهم خلال الفترة الماضية.

وتدور قصة فيلم "من أجل زيكو" حول كريم محمود عبدالعزيز الذي يعمل على عربة نقل موتي، ومتزوج من منة شلبي ولدية ابن منها، ويعاني والده من مرض الزهايمر ومع تتابع الأحداث، تصل مذيعة بطريق الخطأ إلى منزل كريم محمود عبدالعزيز وتخبره أن ابنه فاز بجائزة نظرا لأنه يتمتع بذكاء كبير، ولكنه يُصر على قول أن ابنه غبي.

ومع تتابع الأحداث تشارك رانيا منصور في إحدي الحفلات التنكرية، وأثناء خروجها من الحفل تتعرض لحادث سيارة ويقابلها كريم بعربية نقل الموتي، ويضعها في الصندوق الخاص بالعربة، وبعد مرور بعض الوقت تفوق رانيا من الغيبوية لتجد نفسها في صندوق الموتي الأمر الذي يجعلها تصاب بانهيار عصبي، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب.

وفي نهاية الفيلم يذهب كريم محمود عبدالعزيز إلي المدرسة بصحبة ابنه وزوجته، ويكتشف بعد ذلك أن هناك تشابه أسماء بينه وبين ابنه، وبعدها تطلب منة شلبي الطلاق، ويحاول أن يجعلها تتراجع عن موقفها.

فيلم “من أجل زيكو”، من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم “طريق السلامة” وتم تغييره، وهو من إخراج بيتر ميمى.