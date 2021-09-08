الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

الدولار
الدولار
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 في البنوك الحكومية بقيمة قرشاً واحداً، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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