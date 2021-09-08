شاهد.. شاب يسجل فيديو يتوقع وفاته قبلها بأيام قليلة في البحيرة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:26 ص

"أنا عارف إني هموت قريب".. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" خلال الساعات الماضية، تداول فيديو يظهر فيه شاب يدعى "هاني مرسي"، معلنا رحيله قريباً.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة البحيرة ، " أنا عارف إني هموت قريب، كل أصحابي أنا بحبهم، و دي للذكرى ومحدش يزعل منى لو كنت زعلت حد، ويا رب ما أزعل حد، وأنا مش هزعل حد أنا ماشي، وأنا مش زعلان ده عمر بتاع ربنا، وربنا أراد بكده".

وتابع: " مش زعلان من حد والحمد لله، نحمد لله ونشكر فضله، وربنا حنين على عباده، وربنا هيكون حنين عليا أحسن من أي حد في الدنيا، السلام عليكم، أشوف وشكم بخير، ولا مش هشوف وشكم تانى".

وعلق زملاء وأصدقاء الشاب أنه كان أجرى عملية دعامة في القلب منذ فترة، ولم يعان بعدها من أي مرض، وفي آخر يومين قبل وفاته كان يتعامل مع المقربين منه وأصدقائه على أنه سيموت قريبا جدا، وكان يودع الجميع، وطالب بعدم حذف الفيديو الذي قام بتسجيله حتى يتذكره الجميع به ويدعو له".

ونشر ياسر جعفر، تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك وجاء نصها:" البقاء لله وحده هانى ابن عم زوجتي فى ذمة الله فضلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة. هذا الفيديو قبل عدة أيام، وكان صحيحا معافى، وقد توفى اليوم 7/9/2021 إثر جلطة بالقلب .. إنا لله و إنا إليه راجعون".

