كورونا في لبنان.. 1148 إصابة جديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:54 ص

أعلنت السلطات الصحية في لبنان عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل عدد الإصابات إلى 609189 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 563521 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8129 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.