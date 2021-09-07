طارق فهمي: الصين وروسيا وقطر تعاملت مع طالبان مبكرًا

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:01 م

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن هناك دولًا بدأت مبكرًا في التعامل مع حركة طالبان، مثل الصين وروسيا وقطر، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى ستعترف بالنظام الجديد، حسب تقييم الأداء السياسي للحركة، وليس التقييم الفقهي أو العقائدي، خاصة في ظل مبدأ المصالح المشتركة الذي يحكم العلاقات الدولية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة "البوابة نيوز"، والمركز العربي للبحوث والدراسات، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم بقاعة الشهداء بمقر المؤسسة، بعنوان: "أفغانستان إلى أين؟"، حيث طرح فهمي إشكاليات عديدة لما بعد طالبان، متسائلًا: "هل يعني الاعتراف بحكم حركة طالبان بعد وصولها للسلطة، إمكانيات الاعتراف بحركات إرهابية أخرى، حال وصولها للحكم؟!، بالإضافة إلى إشكالية شكل النظام السياسي الذي ستقدمه الحركة، وما إذا كانت ستحكم بالشريعة أم بالدستور السياسي.

وتناولت الندوة التي افتتحتها الدكتورة داليا عبد الرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البوابة نيوز"، وأدارها عادل الضوي، مدير المركز العربي للبحوث،عددًا من المحاور منها: كيف ولماذا سيطرت طالبان على أفغانستان؟، وطالبان والقوي الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة – أوروبا – إيران – تركيا – باكستان – الصين – قطر)، وإمارة طالبان وجماعات الإرهاب ( القاعدة – داعش – الإخوان المسلمون).