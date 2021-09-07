مستشفيات جامعة عين شمس: نستعد لاستقبال حالة الشاب كريم بعد توجيهات الرئيس

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:39 م

أكد الدكتور على الانور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه منذ اعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات بعمل اللازم لحالة الشاب كريم الذى فقد وعيه بسبب ضربة شمس ويتلقى العلاج فى الامارات، يتم ترتيب استقبال الحالة على أعلى مستوى خاصة، موضحًا أن الحالة تحتاج استعداد كبير من حيث الأطباء والمكان الذي سيقيم فيه.

وأضاف الدكتور على الانور، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن جميع المستلزمات لعلاج حالة كريم متوفرة فى مستشفى عين شمس التخصصي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصال من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم لمتابعة استعدادات استقبال كريم، ثم اتصال من الطبيب المعالج له في الامارات.

وسرد الدكتور على الانور، تفاصيل حالة كريم والمطلوب لها قائلا: "تعرض لضربة شمس وتعرض بعدها لفقدان الوعي والعلاج فى الوقت الحالى هو المحافظة على التغذية والتنفس وحمايته من أي عدوى أو قرح فراش، وقد تحدث معجزة ويرجع تاني طبيعي، ولن نفقد الامل فى علاجه ولكن هو محتاج رعاية شديدة عشان حينما يعود يكون فى حالة جيدة".

وتابع: "الخدمة والرعاية الطبية فى مصر تقدمت بشكل كبيرة ومفيش حاجة مش عندنا والطبيب اللى كلمني من الامارات طبيب مصري وكل الامكانات متاحة ومتوفرة ومفيش حاجة ناقصة عندنا ووصلنا فى مجال الرعاية الطبية لتقدم كبير".