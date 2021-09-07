بدء ندوة "البوابة نيوز" والمركز العربي للبحوث والدراسات.. "أفغانستان إلي أين؟"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:22 م

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "أفغانستان إلى أين؟"، التي تنظمها مؤسسة "البوابة نيوز"،والمركز العربي للبحوث والدراسات، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم بقاعة الشهداء بمقر المؤسسة.

تفتتح الندوة داليا عبدالرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البواية نيوز"، ويشارك فيها الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحسام الحداد وعلي رجب الباحثان بالمركز.

تتناول الندوة عددا من المحاور منها، كيف ولماذا سيطرت طالبان على أفغانستان؟، وطالبان والقوي الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة – أوروبا – إيران – تركيا – باكستان – الصين – قطر)، وإمارة طالبان وجماعات الإرهاب ( القاعدة – داعش – الإخوان المسلمون).

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جانب من الندوة (15)

جانب من الندوة (14)

جانب من الندوة (13)

جانب من الندوة (12)

جانب من الندوة (11)

جانب من الندوة (10)

جانب من الندوة (9)

جانب من الندوة (8)

جانب من الندوة (7)

جانب من الندوة (6)

جانب من الندوة (5)

جانب من الندوة (4)

جانب من الندوة (3)

جانب من الندوة (2)