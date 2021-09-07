عمال مصر تتعاقد على أول خط إنتاج أتوماتيك لإنشاء مصنع بلوك أسمنتي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 04:18 م

وقع المهندس هيثم حسين رئيس مجموعة عمال مصر تعاقداً مع إحد الشركات التركية المتخصصة في توريد خطوط الإنتاج الأوتوماتيك المتخصصة في تصنيع البلوك الأسمنتي والأنترلوك، حيث جاء ذلك التعاقد لإنشاء مصنع omc المتخصص في صناعة البلوك الأسمنتي بمحافظة الفيوم بالمنطقة الصناعية الجديدة من خلال زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة عمال مصر المهندس هيثم حسين لتركيا علي هامش مشاركته في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الخامس عشر الذى عقد في العاصمة التركية، حيث تم عقد عدة اجتماعات داخل المصانع التركية لنقل ثقافة وتكنولوجيا خطوط الانتاج الحديثة الأتوتوماتيك المتخصصة في انتاج البلوك الأسمنتي والأنترلوك إلي السوق المصري وذلك لتعميق التصنيع المحلي.

وعن حجم الاستثمارات في هذا المشروع قال هيثم حسين، أننا قد عزمنا على ضخ 20.000.000 جنيه في إنشاء مصنع omc المتخصص في صناعة الأنترلوك والبلوك الأسمنتي بالمنطقة الصناعية الجديدة بمحافظة الفيوم على مساحة 5000 متر مربع.

وقال حسين: أننا قد أخترنا التركيز في الاستثمار بمحافظة الفيوم وذلك لكونها من أفضل المناطق الخصبة لإقامة المشروع من حيث المساحات وتماشياً مع اتجاه القيادة السياسية في دعم رجال الأعمال والمستثمرين لدخول سوق الفيوم الصناعي والاستثمار فيه.

ونوه إلي أنه يُعد البلوك الأسمنتي والأنترلوك واحد من الفرص الاستثمارية الجيدة، والتي يتزايد الطلب على منتجاتها بشكل مستمر، وذلك في ظل زيادة حركة الإنشاء والتعمير والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والصناعية، وهو مطلوب بكثرة في مختلف الدول العربية بسبب تميزه بعدد من المميزات التي تمنحه ميزة مقارنة بالأنواع الأخرى وأهمها صلابته وقوة تحمله وكونه عازلاً للصوت، وبالتالي فإن فكرة إنشاء مصنع بلوك أسمنتي وأنترلوك ليست من الأفكار الجيدة فقط، ولكنها من الأفكار المربحة كذلك التي تمت دراسة من قبل لجنة المشروعات المستقبلية بعمال مصر.

وأضاف حسين، أن هذا المشروع سوف يفتح فرص عمل لأبناء محافظة الفيوم ما يقرب من حوالي 100 فرصة عمل جديدة، كما أننا نسعى لزيادة وفتح فرص استثمارية أخرى بمحافظة الفيوم لدفع عجلة الانتاج بالمحافظة وفتح فرص عمل لشبابها.

وأوضح، أننا قد اخترنا خط إنتاج أتوماتيك بتصنيف ماكينة PRS1000 أتوماتيك والتي يتراوح إنتاج الخط في الثمان ساعات ما بين 40.000 طوبة إلى 50.000 طوبة وما بين 500 متر أنترلوك ويصل إلى 700 متر مربع.