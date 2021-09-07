أول عميل للمصرف المتحد يحصل على تمويل متناهي الصغر عبر محفظة UB الرقمية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:50 م

في سابقة تعد الأولي من نوعها، وتمشايا مع توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, عميل للمصرف المتحد فرع الزقازيق يحصل علي تمويل متناهي الصغر ويصرف قيمة التمويل ويسدد اقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية.

في أغسطس الماضي، تقدم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق يطلب الحصول علي تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطه التجاري.

وعلي الفور قام مسئول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد بمساعدته في ملئ جميع البيانات للحصول علي التمويل اللازم. و

تم عمل استعلام ائتماني للعميل والتأكد من ان نشاطه قائم ويعمل بشكل منتظم، وكذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تم موافقة إدارة المصرف المتحد وجاء وقت صرف قيمة التمويل.

علي الفور، قام مسئول الائتمان بفرع الزقازيق بتوعية العميل بفوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد وبالتحديد محفظة UB الرقمية والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته، حيث تتميز ببساطة الاستخدام والامكانيات العالية من سرعة ودقة وامان تام وقدرة فائقة في انجاز الخدمات المصرفية، ولأنه عميل مستنير قرر ان يحصل علي التمويل من خلال محفظة UB الرقمية وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل محفظة UB الرقمية.

وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الانترنت مثل: شحن الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول – سداد فواتير التليفون الارضي – سداد اقساط التأمين المستحقة – سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي – سداد مصاريف عدد من الجامعات – سداد مصاريف عدد من المدارس – سداد اشتراكات شركات المواصلات – سداد اشتراكات الاندية الرياضية – سداد مخالفات السيارات – تجديد رخصة السيارة – تحويل الأموال لمحافظ أخري – تقديم الدعم المالي.

والتبرعات لاحدي مؤسسات الاهلية – دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي) حجز تذاكر السفر والطيران.

تعقيبا علي هذا الحدث يقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب المصرف المتحد – ان المحافظ الرقمية تعد احد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين 8 فئات مختلفة هم : الشباب والمراة ورواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري. وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.

واضافت كشميري، أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة. فالشمول المالي يعمل علي تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة، كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يساهم في القضاء علي البطالة وتحسين مستوي دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقا للتنمية الشاملة.

وأشارت نيفين كشميري، إلي ان مصر استطاعت ان تقفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الاليكترونية الي المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم والمركز الثاني لدول الشرق الاوسط. وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020 .

وثمنت كشميري علي جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي منها :

- فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنه فقط بالبطاقة الشخصية

- اطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها وخاصة الشباب والمرأة.

- تشجيع القطاع المصرفي علي تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.

- اطلاق الشبكة الوطنية "ميزة" والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدما.

- اطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط خدمي – زراعي – صناعي – تجاري

- تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها: صناعة الاثاث والصناعات اليدوية

- زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي

- انتشار نقاط POS

- تشجيع رواد الاعمال

وعن انواع التمويل المتناهي الصغر التي يقدمها المصرف المتحد, تشير كشميري إلي ان هناك 4 انواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هم : تمويل النشاط القائم - تمويل اصحاب المشروعات القائمة – تمويل الافراد وفقا لقواعد اثبات الدخل وبدون – تمويل "شغلي" الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.