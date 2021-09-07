"الدوي": اهتمام الشباب بتطوير الريف تطبيق لسياسات الرئيس في "حياة كريمة"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 02:11 م

عرض محمد الدوي منسق مبادرة دعم صفط تراب تجربة قرية صفط تراب في المشاركة المجتمعية، مع أجهزة الدولة التنفيذية، لتطوير القرية خلال مؤتمر "بناء القدرات الوطنية في التنمية المستدامة" التى تنظمها وزارة التخطيط في الفترة من 5 حتى 9 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور حسين أباظة مستشار وزير التخطيط وكبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة ويشارك فيها شباب مشاركين في مبادرة "حياة كريمة" من جميع محافظات الجمهورية.

وقال الدوي خلال كلمته اليوم أن الاعتماد كان على مجموعة الشباب والفتيات الذين بادروا لتنمية القرية، كان تلبية لسياسات الدولة المصرية التي أوضحها الرئيس السيسي قولا وفعلا عبر مبادرة حياة كريمة، ما أعطي حافز وثقة أكبر للمجموعة.

وأضاف أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ممثلة في وزارات البيئة والهجرة والري ومحافظة الغربية، مع شباب مبادرة دعم صفط تراب كان له دور كبير في تحريك المياه الراكدة في جميع أنحاء القرية، ونتج عن ذلك تطهير أكثر من 3 آلاف طن مخلفات من القرية وقوافل طبية واجتماعية وصحية وزراعية وبيطرية.

وأوضح أن تواصل أعضاء المبادرة مع مجموعة "نيو ايجيبت" وهم مصريين بالخارج كان له أثر كبير في النجاح الذي حققته المبادرة.

وأشار إلى أنه الشباب هو محرك رئيسي ونتمنى منهم في جميع أنحاء الجمهورية العمل على تنمية الدولة ومواجهة التحديات والعقبات

مؤتمر "بناء القدرات الوطنية في التنمية المستدامة"

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