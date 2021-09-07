"الدوي": اهتمام الشباب بتطوير الريف تطبيق لسياسات الرئيس في "حياة كريمة"

عرض محمد الدوي منسق مبادرة دعم صفط تراب تجربة قرية صفط تراب في المشاركة المجتمعية، مع أجهزة الدولة التنفيذية، لتطوير القرية خلال مؤتمر "بناء القدرات الوطنية في التنمية المستدامة" التى تنظمها وزارة التخطيط في الفترة من 5 حتى 9 سبتمبر الجاري، بحضور الدكتور حسين أباظة مستشار وزير التخطيط وكبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة ويشارك فيها شباب مشاركين في مبادرة "حياة كريمة" من جميع محافظات الجمهورية.
وقال الدوي خلال كلمته اليوم أن الاعتماد كان على مجموعة الشباب والفتيات الذين بادروا لتنمية القرية، كان تلبية لسياسات الدولة المصرية التي أوضحها الرئيس السيسي قولا وفعلا عبر مبادرة حياة كريمة، ما أعطي حافز وثقة أكبر للمجموعة.
وأضاف أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ممثلة في وزارات البيئة والهجرة والري ومحافظة الغربية، مع شباب مبادرة دعم صفط تراب كان له دور كبير في تحريك المياه الراكدة في جميع أنحاء القرية، ونتج عن ذلك تطهير أكثر من 3 آلاف طن مخلفات من القرية وقوافل طبية واجتماعية وصحية وزراعية وبيطرية.
وأوضح أن تواصل أعضاء المبادرة مع مجموعة "نيو ايجيبت" وهم مصريين بالخارج كان له أثر كبير في النجاح الذي حققته المبادرة.
وأشار إلى أنه الشباب هو محرك رئيسي ونتمنى منهم في جميع أنحاء الجمهورية العمل على تنمية الدولة ومواجهة التحديات والعقبات