"العريمي" يساهم في تنشيط السياحة المصرية بتصوير كليب في الغردقة وشرم الشيخ

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:50 م

يستعد الفنان العماني محمد العريمي، لتصوير عدد من الفيديو كليب، في عدد من العواصم العربية لتنشيط السياحة في الدول العربية بعد تأثرها على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر فادحة للسياحة.

ومن المقرر ان تبدأ الجولة الأولى للفنان محمد العريمي في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لما لهما من سمعة عالمية في السياحة، فضلا عن أن المدينتين من أفضل المدن التي يقصدها السياح الأجانب والعرب للاستمتاع بشواطئها وما تحويه من كنوز بحرية.

واوضح ان الفيديو كليب يتناول كافة المناطق السياحية المعروفة والتي تنال شهرة عالمية في المدينتين من سواحل وجبال وشعاب مرجانية ومتاحف فضلا عن تصوير الأسماك النادرة في البحر الأحمر، والرمال الناعمة التي يقصدها السياح للاستشفاء.

ولفت إلى أنه سيتم استخدام أحدث الوسائل التقنية في التصوير لتظهر على أعلى مستوى من الجودة، من خلال فريق مونتاج محترف لابهار العين بكل ما سيتم تصويره ليظهر على اعلى مستوى.

ولفت محمد العريمي ، في تصريحات صحفية اليوم ، إلى أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لتصوير فيديو كليب آخر في لبنان خصوصا مع ما تشهده من معاناة وتقلبات سياسية أثرت على الوضع الاقتصادي في تلك الدجولة التي كانت مقصد السياحة الاولى في العالم العربي.