بعد إدراجهم بقوائم الإرهاب.. تعرف على موعد محاكمة عائشة الشاطر وآخرين

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 01:30 م

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بجلسة السبت المقبل الموافق 11 سبتمبر أولي جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية. وسبق ان قررت الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 31 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من بينهم عائشة خيرت الشاطر وآخرين . وذلك وفقا لطلب الإدراج رقم 18 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرار إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

والمدرجون على قوائم الإرهاب، هم محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

كما ضمت الأسماء، محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبد الرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.