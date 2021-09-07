بحضور وزيرا التنمية والبيئة.. انطلاق منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:36 م

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء استعدادات ومعدات شركات النظافة وجمع المخلفات بالقاهرة تمهيداً لبدء تفعيل عقود منظومة المخلفات بالعاصمة عبر شركتى "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و"انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا استعدادات ومعدات هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية .

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، انه قد تضمنت الاستعدادات معاينة المعدات والسيارات والمكانس الآلية والمكابس والآلات تمهيداً لدخول العقود الموقعة بين الشركتين والمحافظة وهيئة النظافة بالقاهرة حيز التنفيذ والبدء في تطبيق منظومة المخلفات بعدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية ، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.. جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) والسيد / ناصر عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" و اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة " ارتقاء " والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسيات و الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة وقيادات شركتى ارتقاء وانفيروماستر .

وتضمنت الاستعدادات للشركتين والهيئة استعراض المعدات والسيارات والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة التي استوردتها الشركتين من الخارج وبعض الشركات الوطنية والعمال المشاركين في المنظومة بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة وخطط التشغيل والتوعية ، حيث ستبدأ شركة " إرتقاء" بالنزول إلى حي غرب القاهرة بمناطق جادرن سيتى والزمالك ) بالمنطقة الغربية ويعقبها أحياء عابدين والأزبكية وبولاق أبوالعلا حتى الإنتهاء من جميع الأحياء، كما بدأت شركة " انفيروماستر " بالنزول إلى حى مصر الجديدة في المنطقة الشرقية ويعقبها حى مدينة نصر والنزهة والمطرية حتى الإنتهاء من باقى الأحياء على أن تتولى الشركتين في النزول والقيام بإجراءات التسليم والتسلم لباقى الأحياء ، كما ستتولى هيئة النظافة بالقاهرة أعمال النظافة والتجميل لأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية وكذا آليات وخطط التشغيل والتحول الرقمى بالهيئة لمراقبة الأداء ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والتعاون الكامل مع الشركتين حتى الإنتهاء من إجراءات التسليم والتسلم لكافة الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية طبقاً للعقود الموقعة بين الجانبين .

ومن جانبه أعلن اللواء محمود شعراوى ، عن بدء عمل شركتى " انفيروماستر " و " ارتقاء" بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية وهيئة النظافة بالقاهرة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية وفقاً لخطط العمل التي تم وضعها خلال الفترة الماضية للعاصمة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ( 2019 – 2023 ) يسير وفقاً للخطة الموضوعة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارات البيئة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنع .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يتابعان باستمرار منظومة النظافة بالعاصمة وباقى المحافظات وينتظران تحقيق نتائج سريعة للعاصمة .

وأعلن " شعراوى " عن بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة بمشاركة القطاع الخاص المصرى ( شركتى ارتقاء وانفيروماستر) وهيئة النظافة والتجميل للعمل فى مناطق المحافظة الأربعة .

ودعا وزير التنمية المحلية ، السادة المواطنين للتعاون مع الشركات الوطنية الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات.

وقال الوزير إنه منذ صدور التكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة تم العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة متكاملة تماما نظرا لكونها تمت بعد دراسة اشتركت بها كافة الوزارات المعنية فضلا عن الاستعانة بالجامعات أيضا.

وأشار شعراوى إلى أن الشركات التي تم اختيارها للعمل في محافظة القاهرة تم الاستقرار عليها نظرا لوجود سابقة أعمال لها، وخبرة في هذا المجال.

وقال إن منظومة النظافة في القاهرة سواء من جمع أو التخلص الآمن أو النقل تتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه سنويا، موزعة بين الشركات والعمال والمعدات المستخدمة بالمنظومة.

وأضاف شعراوي حجم العمالة المشاركة في المنظومة 15 ألف وظيفة بين ملاحظ وعامل ووظائف مختلفة بالمنظومة، مشيرا إلى أن نصفهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن على المواطنين العمل على إنجاح المنظومة الجديدة عبر مسارين الأول اللالتزام بمواعيد الجمع وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والثاني العمل كمراقب مع الحكومة على تطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أومنقطة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

وأشار إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع السادة وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة لنشر الوعى بأهمية النظافة والحفاظ على نظافة الشارع وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وتخصيص حصص ومحاضرات بالمدارس والجامعات عن النظافة وخطب ودروس وندوات توعية بالنوادى ومراكز الشباب والمساجد والكنائس .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الدولة وفرت كل الدعم لشركتى ارتقاء وانفيروماستر بالقاهرة وننتظر تغير جذرى فى مستوى النظافة بالعاصمة ونريد التنافس بين الهيئة والشركتين فى مستوى الأداء ، وشدد الوزير على ضرورة التعاون الكامل من رؤساء الأحياء بالقاهرة ونواب المحافظ مع الشركتين والهيئة للعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح المنظومة وتذليل أى عقبات على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن هناك آليات جديدة للرقابة والمتابعة للمنظومة الجديدة بالقاهرة من الوزارة وبعض الشركات المتخصصة والمحافظة ، وشدد شعراوى على أهمية دور وسائل الإعلام بكافة أنواعها عليها دور مهم لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع ومساعدة الدولة لانجاح المنظومة الجديدة .

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية المشاركة المجتمعية ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدنى ضروري و مطلوب فى جميع المحافظات والوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب لإنجاحها ، مشيراً إلى أن الشركات الجديدة ستعمل عبر 3 ورديات لنظافة الشوارع والجمع السكنى للقمامة .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة فى ظل المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها القاهرة الخديوية والتاريخية وحدائق الفسطاط والمتاحف وغيرها بإعتبار القاهرة وجهة مصر أمام العالم .

وأوضح الوزير أن الدولة تدعم شركات القطاع الخاص الوطنية في مجال المخلفات بالقاهرة ونتمنى نجاحها وعليها العمل بجدية للحصول على ثقة ورضا المواطنين ، لافتاً إلى الشركات الجديدة ستبدأ العمل فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية والبداية بمصر الجديدة وغرب القاهرة وستتوالى باقى الأحياء طبقاً للعقود الموقعة بين الشركات والهيئة والمحافظة .

وأكد شعراوى على أن نظافة الشارع هى الحكم لتقييم عمل الشركات الجديدة وهيئة النظافة بالقاهرة بعد توفير كل الدعم المطلوب.

وأوضح " شعراوي" أن المنظومة الجديدة للمخلفات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة فى رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات ليشعر المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة ، لافتاً إلى أن المنظومة تتضمن أيضاً إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات فى المرحلتين الأولى والثانية ، مشيراً إلى أن الحكومة تسابق الزمن للإنتهاء من كافة مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة فى أسرع وقت لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى .

وأضاف " شعراوى " أن وزارة التنمية المحلية تابعت مع المحافظات خلال العام والنصف الماضيين رفع حوالى 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يومية و15 مليون طن قمامة تاريخية كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالى 500 ألف طن مخلفات من حوالى 39 موقع بالمحافظات .

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتسليم 9 محطات وسيطة متحركة فى 4 محافظات وجارى تسليم 34 محطة فى 11 محافظة ، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة فى 5 محافظات وجارى تنفيذ 15 محطة فى 8 محافظات ، بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية وجارى تسليم 16 مدفن أخرين للمحافظات خلال شهريى سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج ، لافتاً إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية وجاري رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري ، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء وكذا تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن فى اليوم وبتكلفة حوالى 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه جارى تطوير مصنع المنزلة للمخلفات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 150 مليون جنيه ، مضيفاً أنه تم إصلاح معدات النظافة بالمحافظات بحوالى 400 مليون جنيه لحوالى 3809 معدة .

ومن جانبها



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الحدث الذى نشهده اليوم يأتى فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة وضع الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن المصري بإختلاف واضح وتحسن في أداء الخدمات حفاظا على صحته وتحسين البيئة المصرية.كما يأتى ايضا فى ظل العمل التشاركي بين الوزارات المعنية حيث تم التعاون فى إعداد الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتي تضمنت ثلاثة برامج رئيسية وهى برنامج تطوير البنية الأساسية، وبرنامج عقود التشغيل وبرنامج الدعم المؤسسى.

وأوضحت فؤاد أن التعاقدات التي تمت مع تلك الشركات تهدف الي رفع كفاءة الجمع السكنى والتجاري بنطاق الخدمة بشكل تدريجيي بحيث تصل 100% ، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة انواعها وفئاتها المختلفة بنسبة 100 % على مدار اليوم من رفع المخلفات الناتجة عن القصور في اعمال الجمع ونقلها الي الاماكن المخصصة ، وكذلك القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة ، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات ، بالاضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئي ، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.



وأكد المحافظ على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر ، مؤكداً أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال .

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الإهتمام بالجمع السكنى وإحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية والغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

كما شدد عبدالعال على ضرورة توافر معدات النظافة فى الشارع والتأكد من جاهزية الاحتياطى وتوحيد زى العمال .

ومن جانبه أشار اللواء إيهاب الشرشابي إلى أن هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بدأت فى استكمال منظومة التحول الرقمى والمستهدف الإنتهاء منها خلال شهرين وهى المنظمة التى تأتى فى اطار جهود الدولة فى التحول الرقمى بهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن من خلال ميكنة دورة العمل ودعم عملية صناعة القرار بناء على تحليل البيانات ورفع كفاءة العمل وتحقيق الإستفادة القصوى من موارد هيئة النظافة .

وقال الشرشابي أن ميكنة هيئة النظافة يتضمن ميكنة جميع إدارات هيئة النظافة وإدخالها منظومة التحول الرقمى لضمان السرعة والدقة في تنفيذ المهام ومراقبة جميع سيارات ومعدات الهيئة عن طريق الـ GPS ، بالإضافة إلى ميكنة عملية نقل المخلفات الطبية ورفع كفاءتها حفاظًا علي صحة المواطنين مع تقديم الدعم الفنى والتدريب الكامل للعاملين على البرنامج الجديد للتحول الرقمى وفقًا لأحدث المستويات والمتطلبات التكنولوجية لجميع المهام والتقسيمات الإدارية والوظيفية بالهيئة .

وأضاف رئيس الهيئة أن عملية التحول الرقمى تشمل الجانب المالي والمحاسبي كالحسابات العامة وحسابات العملاء وحسابات الموردين والأصول الثابتة وخطابات الضمان وتخطيط الميزانية والمخازن المبيعات والمشتريات والمخازن وشئون العاملين و مراقبة مسارات أسطول الهيئة وصيانة السيارات وإدارة ورش الإصلاح و تلقي الشكاوى وخدمة المواطنين والتسجيل الالكتروني للمقاولين بالهيئة وتخطيط القدرة الإنتاجية وأوامر الشغل وإدارة الجودة والصيانة .

وأوضح الشرشابي أن أسطول هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة المشارك فى منظومة النظافة والمسئول عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية يضم 50 سيارة 2 طن قلاب ، و275 سيارة قلاب 4 طن ، و105 سيارة قلاب 20 طن ، و11 تريللا، 2 كساح لنقل المعدات واللوادر ، و180 حاوية كبس قمامة ، 11 هوك لفت ، 2 بدالة لكسح مياه الأمطار ، 19 سيارة مياه لرش ورى الأشجار ، 6 شفاطات مياه أمطار وصرف صحى ، و11 حفار ، 6 بلدوزر ، 1 جليدر لإزالة التراكمات فوق الأسفلت وتجريده ، و26 لودر كبير ، و45 لودر وسط ، 112 لودر بوك كات صغير للأماكن الضيقة ، آلة تقطيع أشجاء و2 ونش هيدروليكى ، و2 ونش تلسكوبى و22 مكنسة مقطورة ، و4 سيارات مجهزة بمكنسة ( انتركاش) ، و19 برج إنارة و2 سيارة زرع أعمدة و2 ونش رأسى ، وبرج أعمدة هاى ماستر لزرع وصيانة وإصلاح الأعمدة فوق 30 متر ، وونش لاقتلاع الأشجار لنقلها للزراعة فى مكان آخر ، و10 جرار زراعى كبير ، و10 جرار زراعى صغير ، و150 ماكينة قص نجيل ، و5 ماكينات رش مبيدات ، و35 منشار قطع يعمل بالبنزين ، و5 ماكينات رش مبيدات محمولة .

كما يضم أسطول الهيئة 1000 صندوق جمع قمامة حديد سعة 1.6م ، 1200 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللى سعة 240 لتر ، و170 صندوق جمع قمامة بلاستيك تروللى ، 120 مكنسة يدوية دوارة لجمع الأتربة من فوق الأرصفة ، 1000 كوريك حديد ، 1200 جاروف جديد ، و500 براويطة ، و1200 فرشة تجريد.

وقال السيد/ ناصر عيد رئيس شركة انفيروماستر لخدمات البيئة وتدوير المخلفات أنها مسئولة عن نظافة أحياء المنطقة الشرقية ، كما أن أسطول الشركة يتضمن حوالى 450 معدة وسيارة تتضمن ١٣٧ سيارة قلاب ٤ طن ، ٣٣ سيارة قلاب ٢ طن ، ٤٥ سيارة مكبس أحجام مختلفة ، ١٤ ماكينة ذاتية الدفع ، ١٠ مكانس لشفط الاتربة، ٨ تانك أحجام مختلفة ، ١٠ لودر صغير ، ١٤ لودر ١ متر ، ٢لودر ١.٣ متر ، ما يضم المشروع ٤١٧٠ عامل نظافة وسائق ومشرف و٣٨٧٠ عامل جمع سكني وسيتم العمل على 3 ورديات من ٧ صباحًا الي ٣ عصرًا ، ومن ٣ عصرًا الي ١١ مساءً ، ومن ١١ مساءً الي ٧ صباحًا .

كما أكد الدكتور أيمن محرم العضو المنتدب شركة " ارتقاء " الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات أنها مسئولة عن خدمات النظافة بأحياء المنطقة الغربية ، ويضم أسطول الشركة حوالى 250 معدة وسيارة مختلفة الأحجام والأنواع بالإضافة لعدد كبير من العمال والسائقين والمشرفين للقيام بمنظومة الجمع السكنى .

وقدم المسئولين بالشركتين وهيئة النظافة بخالص الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على الدعم الذى تم تقديمه خلال الفترة الماضية لإنجاح منظومة النظافة بالقاهرة ، وتعهدوا جميعاً بذل أقصى الجهود ليشعر المواطن في مناطق القاهرة الأربعة بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة .

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