تشاهدون اليوم.. قمة عربية بين السعودية وعمان ومواجهات مثيرة في تصفيات المونديال

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:31 ص

تستضيف ملاعب العالم اليوم الثلاثاء، عددا من المواجهات التى تتسم بالقوة والإثارة ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات بتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

18:00 إذربيجان × البرتغال

20:45 إيرلندا × صربيا

20:45 فرنسا × فنلندا

20:45 هولندا × تركيا

20:45 كرواتيا × سلوفينيا

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

13:00 كوريا الجنوبية × لبنان

14:00 فيتنام × أستراليا

17:00 الصين × اليابان

18:00 عمان × السعودية

18:00 سوريا × الإمارات

20:00 العراق × إيران

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

15:00 زامبيا × تونس

18:00 غينيا الاستوائية × موريتانيا

18:00 الرأس الأخضر × نيجيريا

18:00 إثيوبيا × زمبابوي

18:00 الكونغو × السينغال

21:00 بوركينا فاسو × الجزائر

21:00 أنجولا × ليبيا