تشاهدون اليوم.. قمة عربية بين السعودية وعمان ومواجهات مثيرة في تصفيات المونديال

تستضيف ملاعب العالم اليوم الثلاثاء، عددا من المواجهات التى تتسم بالقوة والإثارة ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات بتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
18:00 إذربيجان × البرتغال
20:45 إيرلندا × صربيا
20:45 فرنسا × فنلندا
20:45 هولندا × تركيا
20:45 كرواتيا × سلوفينيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
13:00 كوريا الجنوبية × لبنان
14:00 فيتنام × أستراليا
17:00 الصين × اليابان
18:00 عمان × السعودية
18:00 سوريا × الإمارات
20:00 العراق × إيران
تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
15:00 زامبيا × تونس
18:00 غينيا الاستوائية × موريتانيا
18:00 الرأس الأخضر × نيجيريا
18:00 إثيوبيا × زمبابوي
18:00 الكونغو × السينغال
21:00 بوركينا فاسو × الجزائر
21:00 أنجولا × ليبيا