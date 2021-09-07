وكيل باتشيكو يكشف حقيقة تولي البرتغالي تدريب المنتخب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:56 ص

تحدث شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد مع المدرب البرتغالي ليتولي تدريب المنتخب الوطني خلفا لحسام البدري المدير الفني السابق والذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون.

وقال شريف فاروق، في تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة" علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، إنه لم يتم يتواصل أي مسئول من اتحاد الكرة مع باتشيكو للحديث معه ليتولي تدريب المنتخب الوطني.

وأضاف أن باتشيكو ليس لديه أي ارتباطات في الوقت الحالي وأن البرتغالي لا يمانع تدريب منتخب مصر إذا عرض عليه.

وشدد وكيل أعمال المدير الفني البرتغالي على أن باتشيكو لم يوقع عقود تدريب لنادي بيراميدز كما أشيع في الفترة الأخيرة.

يذكر أن هناك أكثر من مدرب مطروح لقيادة المنتخب الوطني أبرزهم إيهاب جلال وحسام حسن والبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

وتمسك إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق الإسماعيلي باختيار الجهاز المعاون في حالة الاتفاق مع مسئولي اتحاد الكرة لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفا لحسام البدري المدير الفني السابق والذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون أمس في تصفيات كأس العالم.

وأجرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة اتصالات بإيهاب جلال خلال الساعات الماضية لمعرفة موقفه من قيادة الفراعنة.

وكشف مصدر لـ"البوابة نيوز" أن إيهاب جلال رحب بتدريب منتخب مصر، ولكنه اشترط اختيار الجهاز المعاون وعدم فرض أي اسم عليه من جانب اتحاد الكرة.

وأضاف المصدر أن جلال متمسك بجهازه المعاون والذي يعمل معه باستمرار خاصة حمد إبراهيم المدرب العام.

وشدد المصدر على أن هذا الأمر هو الخلاف الأساسي بين إيهاب جلال وأحمد مجاهد والذي قد يعرقل تعيين مدرب الدراويش لقيادة المنتخب الوطني.