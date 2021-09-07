اليوم.. المركز العربي للبحوث و"البوابة نيوز" ينظمان ندوة "أفغانستان إلى أين؟"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 06:00 ص

تنظم "البوابة نيوز"، والمركز العربي للبحوث والدراسات، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، اليوم الثلاثاء في الثالثة والنصف عصرا، بقاعة الشهداء بمقر المؤسسة، ندوة تحت عنوان" أفغانستان إلى أين؟".

تفتتح الندوة داليا عبدالرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"البوابة نيوز"، ويشارك فيها الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحسام الحداد وعلي رجب الباحثان بالمركز.

تتناول الندوة عددا من المحاور منها، كيف ولماذا سيطرت طالبان على أفغانستان؟، وطالبان والقوى الدولية والإقليمية (الولايات المتحدة – أوروبا – إيران – تركيا – باكستان – الصين – قطر)، وإمارة طالبان وجماعات الإرهاب ( القاعدة – داعش – الإخوان).