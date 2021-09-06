بيج رامى يطير إلى أمريكا استعداداً لمستر أولمبيا

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:47 م

غادر اليوم الإثنين، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي نجم فريق ko Squad القاهرة، متوجهاً إلى نيويورك، استعداداً للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 المقرر اقامتها في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويحمل البطل العالمي لقب البطولة التي توج بها لأول مرة في تاريخ مصر وأفريقيا والعرب في نسختها الأخيرة التي اقيمت في شهر ديسمبر 2020، بعدما تغلب على البطل العالمي فيل هيث، وبراندون كاري، والإيراني هادي شوبان، وليام بوناك، وعد كبير من ابرز نجوم رياضة كمال الأجسام في العالم.

وتشهد نسخة العام الحالي من مستر أولمبيا مشاركة 4 مصريين دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ أهم بطولات العالم وأقواها في كمال الأجسام، حيث يشارك بيج رامي بصفته حامل اللقب في الوزن المفتوح، كما تأهل الثنائي محمد شعبان، وحسن مصطفى نجمي فريق ko Squad، بالإضافة غلى البطل المصري أحمد الورداني الذي يشارك في فئة الـ212.

وتعقد الجماهير المصرية على أبطال مصر آمالاً عريضة في التتويج باللقب لرفع علم مصر عالياً في أهم محفل خاص برياضة كمال الأجسام في العالم.

قال بيج رامي لاعب كمال الأجسام المحترف المصري، بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعام 2020، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماما بالغا وواضحا وضوح الشمس بالرياضة والرياضيين، متوقعا تحقيق نتائج متميزة والحصول علي مراكز متقدمة في أولمبياد 2024.

كما وجه بيج رامي، التحية لأهل محافظة الإسماعيلية، وجماهير النادي الاسماعيلي، باعتبارهم عاشقي الرياضة، مشيرا إلي أن كل إنسان ناجح هو بطل في مجاله.

جاء ذلك خلال حضور بيج رامي، حفل افتتاح صالة جيم بمحافظة الإسماعيلية.