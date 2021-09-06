السيطرة على حريق بإحدى الشركات بالمهندسين

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 03:26 م

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان - كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده إلى باقى وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة موظف بالشركة إثر إصابته باختناق.

بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.