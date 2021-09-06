الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

السيطرة على حريق بإحدى الشركات بالمهندسين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان - كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار تنسيقاً والجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، واخماده ومنع امتداده إلى باقى وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة موظف بالشركة إثر إصابته باختناق.
بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.