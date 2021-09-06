أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 10:28 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، ليسجل عيار 21 نحو 792 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 679 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 905 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6336 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1860 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.