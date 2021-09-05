الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. «إيمان» تطالب بعودة المعاش

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من إيمان إبراهيم محمد، تقول فيها: زوجى كان يعمل موظفا بإحدى الشركات، وأصيب فى حادث، وعلى أثره فقد القدرة على الحركة، وصرف لنا معاش شهرى، ثم انقطع، وكنا نعتمد على المعاش فى حياتنا، وأحلم بعودة المعاش، ومعرفة سبب انقطاعه، وتوقف صرف الفيزا.
للتواصل: ٠١٠١٢٩٢٢٩٠٧

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