صوت الناس.. «إيمان» تطالب بعودة المعاش

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:08 م

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من إيمان إبراهيم محمد، تقول فيها: زوجى كان يعمل موظفا بإحدى الشركات، وأصيب فى حادث، وعلى أثره فقد القدرة على الحركة، وصرف لنا معاش شهرى، ثم انقطع، وكنا نعتمد على المعاش فى حياتنا، وأحلم بعودة المعاش، ومعرفة سبب انقطاعه، وتوقف صرف الفيزا.

للتواصل: ٠١٠١٢٩٢٢٩٠٧