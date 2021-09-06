صوت الناس.. "محمد": دخل شهري للإنفاق على أسرتي

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:45 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من محمد على، يقول فيها: أصيبت فى حادث، أثناء عملى، وفقدت دخلى، ولم أعد قادرًا على الإنفاق على أسرتى، ولدى أطفال، وأحتاج إلى دخل أنفق منه على أسرتى، خاصةً أننى اقترضت ممن حولى، ولا أملك شيئًا.

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