الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "محمد": دخل شهري للإنفاق على أسرتي

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من محمد على، يقول فيها: أصيبت فى حادث، أثناء عملى، وفقدت دخلى، ولم أعد قادرًا على الإنفاق على أسرتى، ولدى أطفال، وأحتاج إلى دخل أنفق منه على أسرتى، خاصةً أننى اقترضت ممن حولى، ولا أملك شيئًا.
للتواصل: ٠١٠١٧٨٢٧٦٦٧

صوت الناس دخل شهرى - حادث تصادم

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