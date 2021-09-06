صوت الناس.. "شرين" تستغيث بـ"التضامن": مصدر رزق

الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 06:15 ص

وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من شرين حنفى، تقول فيها: هجرنى زوجى، وترك لى مسئولية ثلاثة أطفال، فأصبحت بمنزلة الأب والأم لهم، وحاولت العمل لكن دون جدوى، وذلك لأننى أعانى من الضغط والسكر. وكل ما أطمع فيه هو دخل أنفق منه على أسرتى، خاصة أنه قد تراكم على الإيجار والديون.

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