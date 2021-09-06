الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. "شرين" تستغيث بـ"التضامن": مصدر رزق

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة إلى «صوت الناس»، من شرين حنفى، تقول فيها: هجرنى زوجى، وترك لى مسئولية ثلاثة أطفال، فأصبحت بمنزلة الأب والأم لهم، وحاولت العمل لكن دون جدوى، وذلك لأننى أعانى من الضغط والسكر. وكل ما أطمع فيه هو دخل أنفق منه على أسرتى، خاصة أنه قد تراكم على الإيجار والديون.
للتواصل: ٠١١٥٢١٥٣٤٨٨

صوت الناس الديون الايجار

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