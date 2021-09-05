تسريب العقد الجديد لنيمار مع باريس سان جيرمان يجعله الأعلى فى التاريخ

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 07:18 م

كشفت بعض الصحف الإسبانية، عن تسريب العقد الجديد للبرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، مع حديقة الأمراء، والذى وصفوفه بـ "العقد الخرافى"، والذى سوف يمتد لعام 2026.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فى تقرير لها كشف فيه العقد الجديد الذى سوف يتم إبرامه فى الفترة المقبلة، والذى جاء فيه: "نيمار جدد مؤخرًا مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، لذا فإن كل شيء يشير إلى أنه سيستمر في السنة السادسة وربما زاد الراتب مع هذا التوقيع التعاقدي الجديد".

وأضاف: "تنص تفاصيل عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، أن النادي ملزم بتحمل أي نوع من المطالبات سواء من قبل برشلونة أو طوارئ مالية مستمدة في هذه الصفقة".

وأكملت الصحيفة: "انه بموجب العقد، فإن اللاعب البرازيلي سيتقاضى 43 مليون يورو (راتب إجمالي) في الشهر، ويرتفع الراتب تلقائيا ليصبح 50 مليون يورو في الموسم السادس".

وكانت صحيفة موندو ديبور تيفو قد أحدثت ضجة واسعة عام 2017، بعدما فسخ اللاعب عقده بكسر الشرط الجزائي مع برشلونة من أجل الانتقال للنادي الباريسي في صفقة مدوية حينها، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في صفقة نارية أحدثت جدلا واسعا.