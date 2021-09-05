إحالة عصابة سرقة المواطنين بالتجمع للجنايات

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:37 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاحد، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة التجمع، يفيد بضبط كلا من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م "حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على بعض المسروقات، قدرت بنحو 88 ألف جنيه، بتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط عدد من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.