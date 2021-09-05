بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 06:12 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية للمجموعة السادسة المؤهلة لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على أنجولا بهدف دون رد بدون مشاركة محمد صلاح بسبب إجراءات الحكومة البريطانية لمواجهة فيروس كورونا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويشارك محمد صلاح نجم ليفربول أساسيا اليوم في مباراة مصر ضد الجابون ويعتمد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على خط هجوم مكون من محمد الشريف بجوار صلاح وخلفهم مجدي افشه في محاولة لاقتناص نقاط المباراة الثلاثة للانفراد بصدارة المجموعة التي تضم إلى جانب مصر والجابون منتخبات ليبيا وانجولا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم