اتحادا كتاب العرب وأفريقيا: ندعم حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 04:25 م

أرسلت كل من الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمانة العامة لاتحاد كتاب إفريقيا برئاسة الدكتور ويل اوكيديران برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت الموافق 4 سبتمبر الجاري، يعلنان فيها تضامن الاتحادين مع الرئيس في قضية سد النهضة وحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وتضمنت البرقية التأكيد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية إثر عمليات ملء سد النهضة.

وجاء نص البرقية على النحو التالي :"فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي (حفظه الله ورعاه) رئيس جمهورية مصر العربية، يتقدم كل من د. علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ود. ويل أوكيديران الأمين العام لاتحاد كتاب إفريقيا وهو الاتحاد الذي يضم خمسًا وأربعين دولة إفريقية إلى فخامتكم بأخلص التحيات وأسمىٰ آيات التقدير.

وتابعت البرقية :"ويؤكدان موقف اتحاد الأدباء والكتاب العرب واتحاد كتاب إفريقيا الداعم لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما صرح بذلك كل منهما في ندوة توقيع برتوكول التعاون بين اتحاد كتاب إفريقيا، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وقد اتفقت الأطراف على التحضير لمؤتمر موسع يعقد العام المقبل ويعرض لأبرز القضايا العربية والإفريقية".

مختتمًا :"وإذ يتمنون لفخامتكم كل النجاح في مشروع مصر التنموي الكبير الذي تقودونه بتفانٍ وإخلاص؛ فإنهم يتطلعون -وفق توجيهاتكم في هذا الشأن- لتوطيد العلاقات الطيبة بين المؤسسات الثلاث خدمة للقضايا العربية والإفريقية على المستويات الفكرية والثقافية كافة"، د. ويل أوكيديران الأمين العام لاتحاد كتاب إفريقيا، و د. عـلاء عـبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

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