جامعة الدلتا تكرم لاعبي المنتخب الأوليمبي الحاصلين على ميداليات طوكيو

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:41 ص

تستضيف جامعة الدلتا ومدرسة الدلتا الأمريكية احتفالية تكريم أبطال مصر الأوليمبيين الحاصلين على ميداليات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة يوم الأربعاء ٨ سبتمبر الساعة ١٢ ظهراً.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة. وجاء القرار بتكريم الأبطال بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في طوكيو خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وحصولهم على ميداليات أوليمبية أضيفت إلى رصيد مصر في دورات الألعاب الأوليمبية والذي وصل إلى ٣٠ ميدالية متنوعة.

ومن المقرر أن تقوم الجامعة بتكريم الثلاثي، أحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسى بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة الرومانية والحاصل على برونزية وزن ٦٨ كجم.

وبخلاف الثلاثي السابق، حصلت اللاعبة هداية ملاك لاعبة التايكوندو على الميدالية البرونزية للمرة الثانية بعدما حصلت على نفس الميدالية في دورة ريو دي جانيرو ٢٠١٦، وحصلت فريال عبدالعزيز على الميدالية الذهبية وجيانا فاروق على الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه في أول مرة تستضيف دورة ألعاب أوليمبية منافسات هذه اللعبة القتالية.