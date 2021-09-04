الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

شركة أرامكو السعودية
شركة "أرامكو" السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن منشآت شركة "أرامكو" السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

رويترز أرامكو أمن السعودية الحوثيين اليمن التحالف العربي