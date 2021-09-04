"نواب ونائبات قادمات": زيارة الرئيس القبرصي مهمة لزيادة التعاون المشترك

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:42 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية: إن زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اليوم السبت للقاهرة، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهمة لزيادة التعاون المشترك ، موضحة أن مصر وقبرص ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص واستقلالها وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز.

وأضافت في بيان اليوم أن العلاقات السياسية والثقافية بين مصر وقبرص تتسم بالعمق وهو ما نتج عنه دومًا علاقات قوية، فعلى الصعيد الثقافي قد شاركت وزارة الثقافة المصرية في عدد من الفعاليات والمهرجانات الشعبية التي تقام بقبرص، وقد لاقت الفرق المختلفة نجاحًا كبيرًا.

وأشارت إلى أنه شارك عدد من الفنانين التشكيليين المصريين في معارض بقبرص، كما تم استضافة قبرص في الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب عام 2019، تتويجًا للتطور الذي تشهده العلاقات الثقافية بين مصر وقبرص.