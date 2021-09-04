تعرف على مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية بمدارس المنيا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:48 م

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مواعيد مقابلات شغل الوظائف الإشرافية، وكلاء المدارس بالإدارات التعليمية، تبدأ الأربعاء المقبل، وتنتهي الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري.

وقال "الرشيدي"، ان المقابلات تبدأ الأربعاء بلقاء المتقدمين لشغل موقع وكلاء إعدادي مدارس إدارات العدوة ومغاغة وبني مزار ، والأحد 12 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل إعدادي تعليم المنيا، والاثنين 13 سبتمبر لمقابلة المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي سمالوط، و14 سبتمبر المتقدمين لشغل وكيل ابتدائي دير مواس وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد .

وقد استعدت مديرية التعليم بالمنيا لإستقبال العام الدراسى الجديد وشدد محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقارب ٩٥٪ من نسبة العاملين بالتربية والتعليم، وتتبقى ما يقارب نسبة ٥٪ جارٍ حصولهم على اللقاح، من إجمالى المستهدف تطعيمهم من العاملين بالحقل التعليمى على مستوى ديوان المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد .

وشدد "الرشيدي"، على مديرى الإدارات بمنع دخول أي معلم للمدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد دون تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد مؤكداً أن الوزارة حريصة على بذل جهود مضنية لتأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مشجعة لهم على الإنتاج والابتكار .

هذا وقد عقد الرشيدى ،اجتماعًا مع مسئولي وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وقال "الرشيدي" مدارس المتفوقين تهدف إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات، والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكسابه مهارات التعلم التعاونى وغيرها من المهارات الأخرى، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد .

وحضر الاجتماع الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، ومحمد دسوقي، مدير إدارة التعليم الثانوى، وعصام عبدالحفيظ عضو إدارة التعليم الثانوي، وغادة حسن احمد موجه مالى وإدارى وعبدالرحمن عليوه عبدالرحمن مدير المدرسة، وأمل شوقى مسؤول معمل الفيزياء، ومحمد طه مسؤول معمل الجيولوجيا.