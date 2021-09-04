تجديد حبس "سميرة سعيد "بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالزيتون

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم ، تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمة وتدعي " سميرة سعيد " باعترافات تفصلية امام جهات التحقيق ، بقيامها بارتكاب 4 وقائع سرقات بدائرة القسم ، باسلوب المفتاح المصطنع واضافت بان كسر مفتاح الشقة داخل كالون الباب هو السبب فى سقوطها فى قبضة الاجهزة الامنية ، وبسواله الضحية افاد عقب عودته من عمله تفاجئ بوجود مفتاح الشقة مكسور داخل كالون الباب وبالدخول الى الشقة من شرفة المنور تبين له وجود بعثرة بمحتويات الشقة و سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته ، وبالصعود الى اعلى العقار تمكن من ضبط المتهمة اثناء اختبائها وكانت القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولين المصدر") .
وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفت بارتكاب (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأمكن بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية) كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.