تجديد حبس "سميرة سعيد "بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالزيتون

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:18 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم ، تجديد حبس سيدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمة وتدعي " سميرة سعيد " باعترافات تفصلية امام جهات التحقيق ، بقيامها بارتكاب 4 وقائع سرقات بدائرة القسم ، باسلوب المفتاح المصطنع واضافت بان كسر مفتاح الشقة داخل كالون الباب هو السبب فى سقوطها فى قبضة الاجهزة الامنية ، وبسواله الضحية افاد عقب عودته من عمله تفاجئ بوجود مفتاح الشقة مكسور داخل كالون الباب وبالدخول الى الشقة من شرفة المنور تبين له وجود بعثرة بمحتويات الشقة و سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته ، وبالصعود الى اعلى العقار تمكن من ضبط المتهمة اثناء اختبائها وكانت القى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على إحدى السيدات بمنطقة الزيتون، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية") وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولين المصدر") .

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها وأضافت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" واعترفت بارتكاب (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأمكن بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية) كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.