بمشاركة معلول والجزيري والمثلوثي.. تونس تهزم غينيا بثلاثية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:55 م

أمطر منتخب تونس شباك ضيفه غينيا الاستوائية بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار نسور قرطاج بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشارك ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وكذلك علي معلول وفخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي في اللقاء وصنع الأخير الهدف الاول لمنتخب تونس.

بهذه النتيجة تصدر نسور قرطاج المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب زامبيا الذي حقق فوزا مهما خارج ارضه على موريتانيا 2-1.

افتتح منتخب تونس التسجيل عن طريق ديلان برون في ذ الدقيقة 54 عبر ضربة ركنية نفذها علي معلول.

وعزز نسور قرطاج بالهدف الثاني في الدقيقة 78 بتصويبة قوية من إلياس السخيري وفي الدقيقة 83 منح الحكم الغاني دانيال لاريا ضربة جزاء لتونس بعد عرقلة فرجاني ساسي، أحرز منها وهبي الخزري الهدف الثالث.

