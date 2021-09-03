الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم.. معلول وفخر الدين بن يوسف يقودان تونس أمام غينيا

معلول وفخر الدين
معلول وفخر الدين بن يوسف
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تواجد فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي وعلي معلول مدافع الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس الذي أعلنه منذر الكبير مدرب نسور قرطاج لمواجهة غينيا الإستوائية، بعد قليل على ملعب "رادس" بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويقود فخر الدين بن يوسف هجوم نسور قرطاج بعد التألق مع الإسماعيلي في الدوري قبل ان يعلن الرحيل مؤخرا.

يذكر أن القائمة التي أعلنها المدير الفني لمنتخب تونس ضمت 4 نجوم يلعبون في الدورى المصري هم على معلول ظهيرايسر الأهلي وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائى فريق الزمالك وفخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي.

جاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي

خط الدفاع: ديلان براون، ياسين مرياح، على معلول، وجدي كرشيدة.

خط الوسط: إلياس سخيري، فرجاني ساسي،عيسى العبدوني، سيف الدين الخاوي.

خط الهجوم: وهبي الخزري، فخر الدين بن يوسف.

 

سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك التشكيل الأساسي لمنتخب تونس ينيا الإستوائية كأس العالم 2022 مدرب نسور قرطاج