محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بميدان الجلاء وشارعي النيل والبحر الأعظم

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 02:12 م

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ الاعمال بمشروع تطوير ميدان الجلاء بحي الدقي اليوم الجمعة، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. موجها رئيس حي الدقي بضرورة التنسيق مع ملاك العقارات للتعاون في طلاء عقاراتهم المطله علي الميدان لكي يتكامل المظهر الجمالي للمنطقة بالكامل.



كما تفقد محافظ الجيزة الحاله العامة بشوارع النيل واليحر الاعظم الجاري تطويرهم مؤكدا علي رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الدورية للأعمال للانتهاء منها.



ووجه المحافظ بضرورة مراعاة المظهر الجمالى لأعمدة الأنارة بشارع النيل السياحى ودهان الاسوار بالألوان الجمالية وبشكل موحد بالاضافة إلى تجميل أرضيات ورصيف المشاة وتقليم الأشجار والافرع حتى لا تسقط على الممتلكات العامة والمواطنين .



وكلف محافظ الجيزة بضرورة فتح أي جراجات مغلقه بمسار شارع النيل لعدم التعدى على حرم الطريق العام بالانتظار الخاطئ للسيارات مما يسبب اعاقة مرورية شديدة لما للشارع من أهمية مرورية هامة بالاضافه إلى مراجعة تراخيص البواخر والعائمات بالتنسيق مع جهاز حماية النيل.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.