غدًا 10 صباحًا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط المياه

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:15 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 صباح غد السبت الموافق 4/9/2021، وحتى الساعة الـ12 صباح بعد غد الأحد الموافق 5/9/2021، نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.