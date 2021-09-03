الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

تكثيف صيانة المسطحات الخضراء والمزروعات بمداخل مدينة الشروق

المسطحات الخضراء
المسطحات الخضراء
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أكد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه جارٍ تكثيف أعمال صيانة وتدعيم المسطحات الخضراء بمداخل المدينة (السويس 1 و 2 - الإسماعيلية 1) ودعمها بمزروعات إضافية متنوعة، وذلك في إطار سعى الجهاز لتحسين الصورة البصرية وتعزيز مواطن الجمال بالمسطحات الخضراء.
وأوضح أن الأعمال شملت تدعيم جزيرة المحور الغربى بمدخل السويس 1 بمزروعات إضافية وصلت إلى 50 ألف شتلة متنوعة، وكذا زراعة أشجار النخيل كمرحلة أولى بمدخل السويس 2 في الاتجاهين الدخول والخروج، كما تم التخطيط لزراعة وتطوير الميدان المستحدث بمدخل الإسماعيلية 1 بمزروعات من النجيل، وجارٍ التجهيز لزراعة النجيل بالميدان.
وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة، وانتظام أعمال شبكات الرى بمياه الصرف المستخدمة في زراعة المسطحات الخضراء، وصيانتها دورياً بهدف الحفاظ على ما تم إنجازه.

عبد اللطيف بشارة مدينة الشروق أعمال الصيانة المسطحات الخضراء السويس الإسماعيلية