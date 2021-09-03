عبد الرحيم علي ينعى والدة الشهيد رامي حسنين

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 01:10 ص

نعى الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والدة الشهيد العقيد رامي حسنين، التي وافتها المنية مساء الخميس.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيدة رحمها الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

والشهيد المقدم رامى محمد حسنين، هو قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، واستشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية، أثناء مرور سيارة مدرعة كان يستقلها قائد كتيبة الصاعقة، وبرفقته 4 مجندين آخرين، ما أدى إلى استشهاده ومجند وإصابة 3 آخرين.