بلتون: الأداء الصحي للبنوك يدعم نظرتنا الإيجابية للنصف الثاني من 2021

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 12:49 ص

أكدت بلتون القابضة في أحدث تقرير لها ، أن ظهرت البنوك التي تغطيها إجمالي تعافي بنسبة 12% لصافي الدخل في النصف الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بفضل نمو الدخل التشغيلي بنسبة 7% على أساس سنوي مع انكماش الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة 21% على أساس سنوي، مما أدى لانخفاض تكلفة المخاطر بواقع 53 نقطة أساس إلى 1.38%.

في الوقت نفسه، استقر الهامش الضريبي عند حوالي 32%. أظهر الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية نمواً طفيفاً بنسبة 2% على أساس سنوي إثر نمو صافي الدخل من الفائدة المدعم بحجم المركز المالي، مما عوض ضعف الدخل من العمولات وانكماش صافي هامش الفائدة.

جاء اتساع المركز المالي (+8.4% منذ بداية العام) متمامشياً مع نمو السوق (+8% منذ بداية العام) خلال أول 5 أشهر من عام 2021، الذي رجع بشكل أساسي إلى تحسن نمو الودائع وذلك نتيجة وقف الشهادات الإدخارية مرتفعة العوائد المقدمة من جانب البنوك الحكومة.

بنكا التجاري الدولي وكريدي أجريكول الأفضل استعداداً للاستفادة من تعافي السوق؛ توزيعات الأسهم حسنت نسب السيولة لديهما ارتفعت أسهم البنوك الإسلامية بمتوسط 32% منذ بداية العام مقارنة بارتفاع أسهم البنوك التي نغطيها بنسبة 11% مع تسجيل بنك كريدي أجريكول أشد تراجعاً بنسبة 7.6% منذ بداية العام.

رغم أن التقييمات لا تزال جاذبة، حتى بعد ارتفاع الأسهم، نود تحويل الانتباه للبنوك ذات معدلات كفاية رأس المال الوافرة والربحية القوية والتي نتوقع تسجيلها أقوى ارتفاعا ومعدلات دفع توزيعات سخية في عام 2022.

نشير إلى البنك التجاري الدولي ضمن أقل البنوك التي تأثرت سلباً خلال الفترة الماضية، ونتوقع أن يؤدي تكوين المخصصات الجيد لديه خلال عام 2020 إلى تخفيف صدمات تكلفة المخاطر على ربحيته. يُتداول سهم البنك حاليا بمضاعف قيمة دفترية 1.5 مرة في النصف الأول من 2021 مقابل عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20%.

في الوقت نفسه، مازالت نظرتنا إيجابية لوتيرة ارتفاع سهم كريدي أجريكول مصر خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ونعتقد أن يحفز مستوى سعر السهم الحالي الإقبال على السهم في حالة مساهمة المؤسسات. نشير إلى احتمالات ارتفاع تقييمات بنكي البركة والتعمير والإسكان، حيث يُتداولا بمضاعفات قيمة دفترية 0.57 مرة و0.71 مرة فقط على الترتيب، مقارنة بمقاييس الربحية القوية في النصف الأول من 2021 حيث بلغت عائداتهما على متوسط حقوق المساهمين في النصف الأول من 2021 23% و 26% على الترتيب.

نشير إلى أن المستويات السعرية الحالية للأسهم لا تعكس توقعات النمو بالقطاع أو تحسن الأنشطة الاقتصادية أو البيانات الأساسية لكل بنك. نظرة أقرب على أداء البنوك نمو صافي الدخل من العائد لا يزال مدعماً بحجم المركز المالي؛ نتوقع هدوء الضغوط على هامش صافي الفائدة مع عودة المصروفات التمويلية لمستوياتها الطبيعية استقر صافي الدخل من العائد للبنوك التي نغطيها تقريبا خلال النصف الأول من 2021، إثر الانكماش القوي لصافي هوامش الفائدة بواقع 63 نقطة أساس إلى 5.3% نظراً لضعف الدخل من العائد على القروض الذي قابل ارتفاع المركز المالي.

نتوقع هدوء ضغوط المصروفات التمويلية، مما يرجع جزئياً إلى وقف الشهادات الإدخارية مرتفعة العوائد المقدمة من قبل البنوك الحكومية الرئيسية مع انخفاض فجوة تسعير الودائع بين البنوك.

في الوقت نفسه، نتوقع أن تكون إعادة تسعير الودائع المستحقة لصالح محفظة المصروفات التمويلية لكل بنك. مقارنة بالبنوك التي نغطيها، شهد البنك التجاري الدولي أشد تراجعاً لصافي هوامش الفائدة بواقع 138 نقطة أساس نظراً لاستحقاق الأوراق المالية السيادية مرتفعة العوائد في الربع الأول من 2021، مما محا أثر نمو حجم المركز المالي للبنك مع انخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 6% على أساس سنوي.

رغم التراجع الأخير لصافي الدخل من العائد، لا نتوقع مزيد من الضغوط على نمو صافي الدخل من العائد للبنك نظراً لاستقرار صافي هوامش الفائدة على أساس ربع سنوي إلى جانب استمرار النمو الصحي للمركز المالي.

مازالت نظرتنا إيجابية أيضاً لنمو صافي الدخل من العائد لبنوك فيصل والبركة والتعمير والإسكان بدعم من انخفاض توظيف الإقراض إلى جانب النمو الملحوظ للودائع.

تحسن الإقراض يدعم نمو الدخل من العمولات؛ نتوقع استمرار ارتفاع مساهمة الدخل من غير العائد خلال عام 2021 لاحظنا تعافياً صحيا للدخل من العمولات خلال النصف الأول من 2021 (+10% على أساس سنوي)، مما يرجع في رؤيتنا إلى تحسن الإقراض وأنشطة تمويل التجارة.

مازالت نظرتنا إيجابية للتحسن الهادئ لأنشطة التجارة العالمية مع استمرار نمو الائتمان والمشاركة الأكثر فعالية من قبل بنوك التغطية لتعزيز دخل البنوك من غير الفوائد خلال الفترة المتبقية من عام 2021.

نتوقع أن يكون بنكي كريدي أجريكول مصر وتنمية الصادرات مستفيدين رئيسين من تعافي الدخل من العمولات (مع مساهمتها نسبة إلى الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسب 15% و 16% على الترتيب- وهي أعلى نسب مساهمة بين تغطيتنا).

إلا أن قرار الحكومة المصرية بمد إعفاء معاملات ماكينات الصراف الآلي ATM والتحويل البنكي بالعملة المحلية من العمولات، سيؤدي في رؤيتنا لاستمرار الضغوط على الدخل من العمولات للبنوك التي تمتلك عدد مرتفع من ماكينات ATM ونقاط البيع مثل بنوك (التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي).